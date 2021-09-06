"المطيري" يدشِّن متجر خيرية الأفلاج الإلكتروني للتبرع لمشاريع الجمعية

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يُعدُّ وسيلة آمنة للمتبرعين.. ومصرَّح له من وزارة "الموارد البشرية"

دشَّن محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري بعد ظُهر اليوم في مكتبه المتجر ‫الإلكتروني لجمعية الأفلاج الخيرية، وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية في الأفلاج معجب الكبيري، ومدير خيرية الأفلاج عبدالرحمن أبودجين.

ويعمل مشروع المتجر الإلكتروني لخيرية الأفلاج على تحسين وتحفيز عملية التبرع بين الداعمين والمتبرعين لمشاريع الجمعية المطروحة؛ وذلك لتسهيل عملية التبرع عبر طرق دفع متعددة وآمنة.

وأكدت الجمعية أن المتجر مصرَّح له من وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، ويُعدُّ وسيلة آمنة للتبرع المباشر لمشاريع الجمعية الخيرية، ويتميز بالخصوصية وسرعة الإنجاز لتنوع فرص التبرع.

ويستهدف المتجر رفع مستوى الموثوقية بين الداعمين والمتبرعين، وتعزيز مفهوم التكاتف بين المجتمع والجهات الخيرية، كذلك تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص عن طريق الدعم، وتعزيز قيم العمل الإنساني للفرد والمجتمع.