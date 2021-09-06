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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. ترسل ثاني رحلات جسر ‏المساعدات الجوي للأشقاء السودانيين

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل ثاني رحلات جسر ‏المساعدات الجوي للأشقاء السودانيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. ترسل ثاني رحلات جسر ‏المساعدات الجوي للأشقاء السودانيين

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استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس ‏‎عبدالفتاح ، القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التي يتعرضون لها.‏

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار ‏الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل ‏كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال ‏الأحمر المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك ‏في ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني الشقيق. ‏

وأشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التي تعزز علاقات التآخى بين الشعبين ‏الشقيقين مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا‏، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة في وجدان الشعب السوداني، ما يسهم في ‏تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين والسودان.

المصرى اليوم

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