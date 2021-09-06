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استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها.
وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك في ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني الشقيق.
وأشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التي تعزز علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة في وجدان الشعب السوداني، ما يسهم في تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.