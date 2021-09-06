عرض خاص لفيلمي «راضية» و«سلا» بنادي سينما الشباب في الهناجر

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

ينظم نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز» عرض خاص لكل من الفيلم الروائي القصير «سلا» للمخرج «أمجد السوسي» والفيلم الروائي القصير «راضية» للمخرجة «شيماء طافش» يوم السبت القادم الموافق ١١ سبتمبر بالهناجر بدار الأوبرا.

يذكر أن الفيلمين حصلا على دعم من وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما. ومن المقرر أن تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي للحديث عن الأفلام مع صناعها والجمهور.

عن فيلم «سلا» تدور أحداثه حول خلاف ينشب بين المخرج والمؤلف حول تنفيذ الفيلم وينتهي بالفشل. أما فيلم «راضية» فتدور أحداثه حول طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها «العروسة» وتحاول أختها الطفلة «راضية» التي تعمل في محل الكوافير أن تصنع لها عروسة بديلة.



الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحضور.