تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:21 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:21 صباحاً
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:21 صباحاً
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:21 صباحاً
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:15 صباحاً
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:01 صباحاً
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
"متغير MU" الجديد لفيروس كورونا: في أي بلد نشأ وهل يمكنه مقاومة تحصين اللقاحات؟
فيديو
cnn arabic
الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:43 مساءً
166
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟
cnn arabic
الأحد 12 سبتمبر 2021 01:42 مساءً
بدون سقف وبسعر يبدأ من مليوني دولار.. هذه ميزات "بنتلي باكالار" الحصرية
cnn arabic
الأحد 12 سبتمبر 2021 11:13 صباحاً
"حان الوقت لأخذ لقاح الأنفلونزا".. خبراء الصحة يشرحون أهمية الحصول عليه هذا العام
cnn arabic
الأحد 12 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
في مزار شريف: لا أحد يهتم بأحداث 11 سبتمبر
cnn arabic
الأحد 12 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
السابق
"حان الوقت لأخذ لقاح الأنفلونزا".. خبراء الصحة يشرحون أهمية الحصول عليه هذا العام
التالى
شاهد.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية وسط إجراءات احترازية
Tweets by @3yonNews