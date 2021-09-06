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"الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح

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قال إنهم قدّموا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية فجزاهم الله عنا كل خير

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة وحتّى إعطاء اللقاحات.

وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة.

وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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