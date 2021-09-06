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انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للشطرنج بجامعة جنوب الوادي

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انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للشطرنج بجامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للشطرنج بجامعة جنوب الوادي

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شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للشطرنج الذى تنظمه إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

يأتي ذلك بالتعاون مع منطقة قنا للشطرنج لطلبة وطالبات كليات الجامعة والمعاهد العليا والمتوسطة وطلاب جامعة الأزهر ولاعبي الاندية ومراكز الشباب خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2021، وذلك بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية.

جدير بالذكر أنه شارك في الملتقى الثانى للشطرنج 79 لاعبا و12 لاعبة من 12 كلية و2 من الاندية و11 مركز شباب.

المصرى اليوم

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