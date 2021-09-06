طلائع الجيش يتعاقد مع «الصباحي»

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في التعاقد رسميًا مع محمد الصباحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع محمد الصباحي، لكرة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود اتضمامه للطلائع في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة.

ويعد محمد الصباحي، هو ثالث صفقات طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع كل من ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباترا والكونغولي كازادي كاسينجو، مهاجم المصري البورسعيدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويسعى طلائع الجيش، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي التواجد في احد مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل.