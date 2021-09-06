أورتيجا يطرح «باق باق» الأربعاء

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طرح مطرب المهرجانات أورتيجا بالأمس برومو فيديو كليب أغنية «باق باق» المقرر طرحها يوم الأربعاء القادم على القناة الرسمية لأورتيجا بمشاركة بعض من مشاهير السوشيال ميديا من البلوجرز والمؤثرين على تيكتوك.

أغنية باق باق كلمات أمير شيكو وألحان أورتيجا وتوزيع محمد حريقة. وآخر أغاني أورتيجا كانت أغنية الفرح منذ شهرين ويحضر أيضا أورتيجا لعمل العديد من الدويتوهات مع بعض المطربين والرابرز في الفترة القادمة.

كان أورتيجا أحيا الجمعة الماضي حفل غنائي بالساحل الشمالي كان من المفترض أن يشاركه فيه حسن شاكوش ألا أن قرار إيقافه حال دون ذلك ليحيي أورتيجا الحفل بمفرده.