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«حالة نفسية سيئة».. كارول سماحة تكشف سبب تأجيل طرح أغنياتها ()

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«حالة نفسية سيئة».. كارول سماحة تكشف سبب تأجيل طرح أغنياتها (فيديو) «حالة نفسية سيئة».. كارول سماحة تكشف سبب تأجيل طرح أغنياتها ()

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كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة سبب تأجيل أحدث أغنايتها، وذلك ببث لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وقالت سماحة: «كنت أمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع في بلدي لبنان، لذا فضلت تأجيل طرح الأغنيات».

وأضافت: «كان فيه أعمال خالصة وجاهزة أنها تنزل، ما نزلتها صراحة أنا ما كنت نفسيا جاهزة أني أنزلها، صحيح أنني أعيش في لكن لا أنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مأثر علي».

وأوضحت سماحة: «أستعد حاليا لطرح أغنية (يا شباب با بنات)، وهي أغنية راقصة، من كلمات وألحان سليم عساف وإخراج بتول عرفة».

المصرى اليوم

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