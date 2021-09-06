تايوان تحذر هندوراس من وعود الصين «الزائفة»

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حذرت تايوان الإثنين هندوراس من وعود الصين «البراقة والزائفة» بعد أن تعهد حزب المعارضة الرئيسي في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بنقل الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين.

وكانت المرشحة الرئاسية الهندوراسية شيومارا كاسترو أعلنت مؤخرا أنها «ستقيم على الفور علاقات دبلوماسية وتجارية مع الصين» إذا تم انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني).

وشيومارا كاسترو زوجة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا، هي مرشحة عن حزب المعارضة اليساري الرئيسي «الحرية وإعادة التأسيس».

وهندوراس واحدة من 15 دولة تربطها علاقات رسمية مع تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وتهدد باللجوء إلى القوة في حال أعلنت الجزيرة استقلالها رسمياً.

قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان صحافي: «نريد تذكير هندوراس بأن وعود الحكومة الصينية براقة وزائفة عموماً، وهي حيل متواصلة تهدف إلى إفشال علاقات تايوان الدبلوماسية مع حلفائها».

وأكدت الوزارة أنها تراقب الوضع في هندوراس عن كثب متعهدة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة منذ ثمانين عاماً مع هذا البلد.