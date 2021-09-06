هولندا تؤكد استعدادها المساهمة في حل أزمة ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن

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أعربت هولندا، اليوم الاثنين، عن استعدادها للمساهمة في حل قضية الناقلة النفطية المتهالكة «صافر» التي تحوي نحو مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وسط مخاوف من حدوث تسرب بسبب عدم صيانتها منذ نحو ست سنوات.

وقالت وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، خلال لقائها في لاهاي وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض اليوم الاثنين، إن «هولندا تعبر عن قلقها البالغ إزاء قضية خزان (صافر) العائم والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة».

وأكدت وزيرة الخارجية الهولندية «أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن».

من جانبه، استعرض وزير الخارجية اليمني «جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)»، مؤكداً «رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن غروندبرغ».

وجدد ابن مبارك اتهام جماعة الحوثيين بـ«رفض كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة»، مشدداً على «ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنتها». على حد تعبيره.