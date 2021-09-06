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جائزة للتميز الحكومي تسجل للحصول على شهادة الآيزو

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جائزة مصر للتميز الحكومي تسجل للحصول على شهادة الآيزو جائزة للتميز الحكومي تسجل للحصول على شهادة الآيزو

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاقد جائزة للتميز الحكومي مع هيئة لويدز ريجستر Lloyd’s Register Foundation لتدشين الخطوات النهائية للحصول على شهادة أيزو 9001 لاعتماد نظام إدارة الجودة بالجائزة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تصريح بهذه المناسبة- إن اعتماد سياسة الجودة لجائزة مصر للتميز الحكومي يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطبيق افضل معايير العمل المؤسسي فى ادارة الجائزة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أنه وقع الاختيار على هيئة لويدز لكونها ضمن أعرق المؤسسات البريطانية المتخصصة فى منح شهادات المطابقة على مستوى العالم، فضلًا عن تمتع مدققي الهيئة بالخبرة اللازمة لإجراء التقييم المناسب لعمليات الجائزة وفق أفضل ممارسات إدارة الجودة بما يسهم فى تحسين فعالية وكفاءة أداء الجائزة في دوراتها القادمة.

وأوضح مصطفى أنه تم تشكيل فريق التدقيق الداخلي والذي يضم ممثل عن كل إدارة، وذلك استكمالًا لخطة عمل جائزة مصر للتميز الحكومي لإتمام مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مسؤولية أعضاء الفريق مع تقديم برنامج تدريبي داخلي من خلال مسئولي التقييم والجودة بالجائزة.

وأشار الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بالجائزة إلى أن تدريب فريق التدقيق الداخلي يهدف إلى المساهمة في رفع الأداء وزيادة وعي الفريق لإتمام مرحلة التدقيق الداخلي، من خلال فحص إجراءات مراقبة وضبط العمليات والإجراءات التشغيلية للأنشطة الأساسية والداعمة التي تقوم بها إدارة الجائزة، وتحديد مدى توافق الإجراءات والتأكد من فعالية تنفيذ المهام، مع توفير تحليل وتقييم لكل مؤشرات الأداء ذات العلاقة.

المصرى اليوم

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