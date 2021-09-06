★ ★ ★ ★ ★

اكتسحت الهجن السعودية رموز الجذاع، وعززت سيطرتها على رموز مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، بعد أن أضافت لخزينتها ثلاثة من الرموز المخصصة لفئة الجذاع، ليرتفع عدد أشواط الرموز التي حققتها الهجن السعودية إلى 7 من أصل 12 شوطاً مخصصة للرموز، أقيمت حتى نهاية اليوم الاثنين خامس أيام المرحلة النهائية للمهرجان.

وفازت الهجن السعودية عبر المطايا "نواف ومخيفة ومصفوط" بثلاثة من أشواط الرموز الأربعة التي أقيمت اليوم الاثنين، فيما توجت البكرة "بروق" المملوكة للشعار القطري هجن الشحانية بالرمز الرابع.

وشهد الشوط الأول من أشواط الرموز تنافساً خليجياً بين الهجن السعودية والإماراتية والقطرية، وتناوباً على مقدمة الشوط، إلا أن هجن الشحانية حسمت نتيجة الشوط لمصلحتها عبر البكرة "بروق".

وفي ثاني أشواط الرموز، سيطر شعار الأمير تركي بن محمد بن فهد على الشوط منذ البداية وحتى نهاية الشوط، واستحق نجومية الشوط بتحقيق ثلاثة قعدان لشعار الأمير تركي للمراكز الأولى في الشوط، وسجل الفوز باسم القعود "نواف".

وانفردت البكرة "مخيفة" المملوكة لعامر بن راشد المري بصدارة شوط الرموز الثالث، واستطاعت حسم نتيجة الشوط لمصلحتها، بفارق عدة أمتار عن الهجن المشاركة في الشوط، فيما توج القعود "مصفوط" لعبدالعزيز بن حمد المري، بالشوط الرابع من أشواط الرموز.

وشهدت منافسات اليوم الاثنين إقامة 34 شوطاً مخصصة لفئة الجذاع "بكار وقعدان" على فترتين "صباحية 20 شوطاً"، و"مسائية 14 شوطاً"، وبمسافة 5 كيلومترات لكل شوط، واستحق مالك الهجن عاطف بن عطية القرشي نجومية أشواط الفترة الصباحية، بعد فوزه بأربعة أشواط عبر المطايا "تكريم والذيبة والغزال والظبي"، كما حققت البكرة "الظبي" أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 7 دقائق و43 ثانية.