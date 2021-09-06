التعليم العالي تكشف عن الأماكن المتاحة فى المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات التي أعلنها وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي اليوم، تعكس انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات من 43 درجة إلى 94 درجة .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القبول في كليات التمريض انخفض عن العام الماضي 94 درجة. ولفت، إلى أن انخفاض معدل القبول بالجامعات يرجع إلى توسع الدولة في إنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة في قطاع الجامعات الحكومية.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن من أسباب انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، هو أن الجامعات الحكومية تضيف كليات وتخصصات جديدة، هذا إضافة إلى إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وتزايد البرامج فيها. وأضاف، أن العام الجامعي الأول ليس معيار الحكم على الطالب، حيث إن في السنوات التالية يكون قد تعود على التعليم الجامعي ومن ثم تقديراته ترتفع.

وأوضح أن هناك أماكن شاغرة في كليات الزراعة والتربية تعليم ابتدائي والنوعية والحقوق والآداب والسياحة والفنادق والمعاهد الصحية والنوعية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة. وشدد، على أن أي طالب تقدم بتظلم وسوف يحصل على درجات إضافية بالثانوية العامة مكانة محفوظ في التعليم العالي في الكلية التي تناسب مجموعه.