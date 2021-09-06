جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لقرية تل مسمار في الشرقية

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نظمت جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية بقرية تل مسمار بمركز الزقازيق، ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى، ومهرجان جامعة الزقازيق للبيئة التاسع عشر، والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة وفاء فوزى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نفذت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى وهم الدكتور محمد عبدالله، وأحمد علاء الدين صفوت.



أسفرت جهود القافلة عن الكشف على ٢١٧ حالة حيوانات، و١٢٣٤ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة مجاناً، في إطار مساهمة الجامعة ضمن البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والتخفيف عن المواطن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشى تحت مظلة «حياة كريمة» .



يأتي تنظيم القافلة ضمن خطة كلية الطب البيطري للمشاركة المجتمعية، بإشراف الدكتور نصر عبدالوهاب محمد عميد الكلية، وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات البيطرية، وكذلك بالأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمان الحياة الكريمة للمربين.