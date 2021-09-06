الشرطة الإسرائيلية تشتبه بضلوع سجانين في هروب الأسرى الفلسطينيين الستة

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تحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمالية أن يكون بعض السجانين في سجن «جلبوع» على علاقة ودراية بعملية هروب ستة أسرى فلسطينيين من السجن، فجر اليوم الإثنين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية «كان» بأن قسم التحقيق مع السجانين التابع لوحدة «لاهاف 433» يفحص إمكانية ضلوع بعض السجانين بالعملية، فيما قال موقع «واللا» إنه يجري فحص إن كان هناك عناصر من السجانين في سجن «جلبوع» قاموا بمساعدة الأسرى الستة على الهرب.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «هناك احتمالية لمشاركة خارجية، وهذا يؤكد أن هناك فشلا على مستوى أجهزة الأمن».

والأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب هم زكريا زبيدي، ومناضل يعقوب انفيعات، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبدالله عارضة.

وكانت مصلحة السجون قد صنفت الأسرى الستة الهاربين بأنهم «بمستوى خطورة مرتفع»، ووصفت ثلاثة منهم بأن احتمال فرارهم من السجن مرتفع.