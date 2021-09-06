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سفير العراق يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر دولي في بغداد

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سفير العراق يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر دولي في بغداد سفير العراق يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر دولي في بغداد

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سلم سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، دعوة إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، لحضور المؤتمر الدولي الذي سيعقد في بغداد قريباً.

وأشاد الدليمي بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في ترسيخ قيم احترام القانون والمهنية العالية والاحترافية التي تتعامل بها الوزارة، كما ثمن الدعم والإسناد الذي تقدمه إلى العراق، موضحاً أن العراق بعد أن تجاوز مرحلة العمليات العسكرية بتحقيق النصر على (عصابات داعش الإرهابية) التي جسد فيها الشعب العراقي ابهى صور الوحدة الوطنية ضد عصابات داعش التكفيرية، توجه اليوم نحو التنمية والإعمار بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها مصر.

من جانبه، أكد الوزير مروان، أن للعراق مكانة متميزة في قلوب المصريين مبيناً أنه من المفرح أن يشهد العراق ثورة عمرانية وتنموية يعود من خلالها للممارسة أدوار مهمة في المنطقة مشيداً بالتقدم الحاصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي تعكس حالة من الرغبة الصادقة بإدامة أواصر الأخوة والتعاون.


وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا الفنية والملفات التخصصية التي من اختصاص وزارة العدل حيث بادر الوزير باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحلحلة المشاكل والمطالبات العراقية بالسرعة الممكنة.

المصرى اليوم

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