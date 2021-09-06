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وجه كابتن منتخب مصر، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة الماضية.

وقال صلاح، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي».

ورفض حسام البدري تقديم استقالته بناء على طلب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأرجع البعض رفض البدري تقديم استقالته لرغبته في الحصول على الشرط الجزائي الموضوع في عقده مع المنتخب الوطني.

وأكد البدري خلال تصريحات إعلامية أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

وقال حسام البدري إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.