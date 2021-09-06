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جامعة المنوفية تعقد اجتماع الدراسات العليا «أون لاين»

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جامعة المنوفية تعقد اجتماع الدراسات العليا «أون لاين» جامعة المنوفية تعقد اجتماع الدراسات العليا «أون لاين»

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عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية إجتماع جلسة مجلس الدراسات العليا برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اون لاين عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية، بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد الجامعة وأعضاء المجلس. وتناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا وعرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومتابعة اعمال القيد بالدراسات العليا.

وأكد «القاصد»، حرص الجامعة على الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال العام الدراسي الجديد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية مشددا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات.

وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

المصرى اليوم

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