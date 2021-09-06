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محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر

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محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر

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سلم اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، كرسى كهربائى ومساعدة مالية للشاب محمد سامي المقيم بناحية كفر محمود التابع لمركز ومدينة الباجور والبالغ من العمر 23 عاماً، الذي يعاني من مرض جلدي نادر وتآكل في العظام، لمساعدته على سهولة الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى.


كان محافظ المنوفية قد سبق والتقى بالمواطن محمد سامى في 11 أغسطس الماضى، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له وتوقيع الكشف الطبي عليه وإقرار العلاج اللازم والمتابعة المستمرة لحالته الصحية.


توجه محمد سامى بالشكر لمحافظ المنوفيه لحرصه واهتمامه البالغ به والوقوف بجانبه وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة والتواصل المستمر والدائم معه.

المصرى اليوم

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