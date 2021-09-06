ورشة مجانية بمسرح الدولة مجاناً.. تعرف على الشروط والتفاصيل

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قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة بدأت في تلقي طلبات المشاركة لورشة الحكي تدريب وإشراف الفنان والحكاء محمد عبدالفتاح «كالابالا»، التي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، حتى ١٥ سبتمبر الجاري، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، بالمجان.

أضاف حسان: أن الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الأداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.

يذكر أن الورشة يشارك بالتدريب بها مجموعة من المدربين المحترفين وهم المخرج عادل حسان، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، وتستمر فرقة مسرح الطليعة في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة يوميا ماعدا الجمعة من الخامسة إلى التاسعة مساء بمقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة.

جدير بالذكر أن مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها «ستوديو الطليعة» .