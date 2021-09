أحمد فهمي في إجازة وزوجته تغازله: «خلي نويبع تنفعك» (صورة)

★ ★ ★ ★ ★

يتواجد الفنان أحمد فهمي في نويبع، لقضاء، إجازته الصيفية، ونشر صورة له أثناء ممارسته السباحة، أثار على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام، جدلًا واسعًا خاصة وأنه ظهر راسمًا لتاتو لفت انتباه الكثيرين على ذراعه اليسرى وكتب عليها «chose who teach the most about humanity، art not always humans» وردت عليه زوجته هنا الزاهد وكتبت: «خلي نويبع تنفعك».

معروف أن «فهمي» يعرض له حاليًا فيلم «العارف، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد عز، وكل من مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وحقق العمل أمس الأحد إيرادات 186 ألف جنيه.