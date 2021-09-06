أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد فهمي في إجازة وزوجته تغازله: «خلي نويبع تنفعك» (صورة)

Print
أحمد فهمي في إجازة وزوجته تغازله: «خلي نويبع تنفعك» (صورة) أحمد فهمي في إجازة وزوجته تغازله: «خلي نويبع تنفعك» (صورة)

لاقتراحات اماكن الخروج

يتواجد الفنان أحمد فهمي في نويبع، لقضاء، إجازته الصيفية، ونشر صورة له أثناء ممارسته السباحة، أثار على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام، جدلًا واسعًا خاصة وأنه ظهر راسمًا لتاتو لفت انتباه الكثيرين على ذراعه اليسرى وكتب عليها «chose who teach the most about humanity، art not always humans» وردت عليه زوجته هنا الزاهد وكتبت: «خلي نويبع تنفعك».

معروف أن «فهمي» يعرض له حاليًا فيلم «العارف، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد عز، وكل من مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وحقق العمل أمس الأحد إيرادات 186 ألف جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف