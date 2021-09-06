رسالة غامضة من ريهام سعيد.. ومتابعون: شماتة فى حسن شاكوش

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عقدت نقابة المهن الموسيقية، أمس، اجتماعا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي على إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وايحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العموية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وان الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهي التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة وإيقاف رضا البحراوي شهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الإلتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

وبعد انتشار قرار المهن الموسيقية، أثارت الإعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل بعدما كتبت منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يمهل ولا يهمل. ولسه أصل حسبي الله ونعم الوكيل دي قوية أوي أوي أوي».



واعتبر الجمهور رسالتها، بمثابة شماتة لما حدث مع شاكوش، ولم توضح شيئاً بشكل مباشر، ولكنها ردت على أحد متابعيها بعدما انتقدت تصرفها، قائلة: «بالظبط دا لما يشمت ويفرح لما يرتاح ام حقه رجع وادام عينيه».

ريهام سعيد عبر فيسبوك

وشهدت الأشهر الماضية، نشوب أزمة كبيرة بين الإعلامية ريهام سعيد وحسن شاكوش بعد تصريحات ريهام، ببرنامج «شيخ الحارة»، التى أكدت خلالها أن شاكوش بالنسبة لها عدو، لأنه تعامل معها بشكل سيئ للغاية عندما طلبته أن يغنى في حفل داخل منزلها بالساحل الشمالى، وطلب منها مبلغا ماليا كبيرا وتعامل معها بتعال شديد.

ورد عليها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :«إنه لم يطلب أي مبالغ مالية كبيرة، وطلب فقط 30 ألف جنيه، والإعلامية دفعت له 10 آلاف فقط»

وأضاف أنها اتفقت معه على إحياء الحفل في وجود 20 فردا فقط، لكنه فوجئ بوجود أكثر من 300 شخص في الحفل وهو ما كان يتنافى وقتها، حيث كان في أزمة مع النقابة وممنوع من إحياء الحفلات.

وأكد شاكوش أن أمن المكان حتى رفض دخوله بعد حدوث شغب، وفي النهاية دخل الحفل وغنى، موضحا أنها دفعت له 10 آلاف فقط، وقالت له «هتاخد 30 ألف علشان ربع ساعة وصورة مع الولاد»، وأعطى الـ 10 آلاف للفرقة وانصرف. وبعد الواقعة، رفعت ريهام سعيد دعوى قضائية ضد حسن شاكوش اتهمته فيها بالسب والقذف.