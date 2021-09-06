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أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، متابعة سير العمل بمنفذ تصنيع الكمامات بمركز أشغال الطالبات بالجامعة، والذى يساهم في توفير مخزون كافٍ من الكمامات للإستخدام اليومي لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك للمترددين من الخارج، وتوفيرها لهم بسعر التكلفة.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز أشغال الطالبات، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح صابر مدير المركز، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وحامد عبدالحميد مدير التغذية بالمدن الجامعية.

وقال عبدالخالق، إن تكثيف العمل بمنفذ تصنيع الكمامات بالجامعة يأتى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيفاء كامل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الجامعة ضد فيروس «كورونا»، إستعدادا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، لافتا إلى أن ذلك يأتى إلى جانب متابعة تطعيم كل منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد الجهاز الإداري والطلاب.

وأوضح عبدالخالق، أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من المرض وطرق علاجه، عن طريق وضع عدد من الإجراءات الإحترازية التي يتم متابعتها أولاً بأول، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبيها، لافتا إلى أنه تتم المتابعة على الكليات والمدن الجامعية بشكل مستمر، وذلك للتأكد من إجراءات النظافة والتهوية، وعمليات الرش والتطهير للمبانى، إضافة إلى المرور على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وإستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية.

وأكدت الدكتورة صباح صابر مدير المركز، أن الكمامات التي يتم إنتاجها يتم اختبار جودتها وكفاءتها وتعقيمها قبل طرحها للبيع، مع مراعاة أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، لافتة إلى أن المركز يحتوي على ماكينة لإنتاج الكمامات بثلاث طبقات ودعامة، و٦ ماكينات أخرى للخياطة ومقص كهرباء، بجانب الأدوات الخاصة بالتعقيم.