الشباب والرياضة بكفر الشيخ تستقبل قوافل «بداية حلم»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قوافل مسابقة «بداية حلم» بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب الرياض تحت رعاية قرينة الرئيس، انتصار السيسي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



بدأت فاعليات الجلسة التدريبية للقافلة بعرض فيديو عن رعاية قرينة الرئيس لمسابقة حلم، تلى ذلك كلمة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للترحيب بالممثلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والتطوعية الدكتور السيد الشحات، اخصائي الشباب بالإدارة العامة للجامعات، والدكتور عبدالرحمن ياسر مدرب الشركة الراعية «e youth» لمسابقة حلم مقدما الورشة التدريبية التعريفية بالمسابقة .

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مسابقة بداية حلم بمشاركة ما يزيد عن 120شاب من أعضاء جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبحضور مشرفى ومديرى إدارات الشباب من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت إشراف وحضور عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات، وعبدالفتاح الوكيل، منسق قوافل بداية حلم بالمحافظة، تابع تنفيذ اليوم حسن الدسوقى، مدير إدارة المكتب الفني، رشا محيى الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، ياسر شلبى، مسؤل مركز المعلومات لوزة البيلى مسؤل الربط الالكتروني بقلين، وبحضور مديرى الإدارات الفرعية، وتم عقد لقاءات حوارية على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات الشباب حول المشاركة وطبيعة المبادرات التي يمكن المشاركه بها.