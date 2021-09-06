داعية إسلامي: التواضع إظهار التذلل والخشوع للمسلمين

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قال الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور محمد على، من علماء الأزهر الشريف، إن التواضع أمرا مهما ومن تواضع لله رفعه، مضيفا أن التواضع يعني ترك المباهاة والفخر بما في الناس من فضائل وإظهار التذلل والخشوع لأخوانك المسلمين.

وأضاف محمد على، في حوار مع الإعلامي ممدوح الشناوي والإعلامية رنا عرفة، في برنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك نقطة في غاية الأهمية في التواضع، وهى ليس معنى التواضع أيضا أن أظهر للناس عكس ما بداخلي، ولكن يجب أن لا تُظهر للناس عكس ما داخلك.

وأردف: «خلي الناس تحبك، وتواضع مع الناس، واقعد معاهم، وشوف مشاكلهم، وتواصل معاهم بطريقة فيها رحمة، والرسول كان يجالس أهل الصفة، وعلينا أن نتواضع مع الناس البسيطة ونسلم عليهم ونتحدث معهم بطيبة».

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويشارك الجميع الهدية، وكان يتواضع للأطفال، وجلس مع طفل مات عصفوره.