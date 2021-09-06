تفاصيل سرقة رواتب مذيعي فضائية إخوانية في تركيا

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كشفت كاميرا مراقبة هوية سارقي رواتب وأموال فضائية «مكملين» الإخوانية التي تبث من مدينة إسطنبول التركية واللذين ألقت الشرطة القبض عليهما أمس.

وكشفت كاميرا المراقبة أن المتهمين وهما من عناصر الإخوان ويحملان الجنسية السورية يعملان في الفضائية وكانا آخر من رصدتهم الكاميرات قبل واقعة السرقة.

وتبين أن المتهمين وهما فني كهرباء وعامل البوفيه، وأحدهما يدعى أبوطارق والآخر محمد إبراهيم، قاما قبل واقعة السرقة بيوم واحد بفك وتعطيل كاميرات المراقبة وتسللا من غرفة المذيعات المجاورة والملاصقة لغرفة المحاسب المتواجد بها الخزينة وسرقا كل محتوياتها من رواتب العاملين والمذيعين حيث كان مقررا توزيعها وصرفها اليوم الأحد.

واعترف المتهمان، بحسب مداد نيوز أنهما يعانيان من ضائقة مالية وأنهما أخفيا المبالغ المسروقة أسفل وعاء للزرع في منزلهما، كما اعترفا أنهما اعتقدا أن تعطيل كاميرات المراقبة سيبعد الشكوك عنهما مضيفين أنهما يعانيان من ضآلة راتبهما وعدم كفايته لتلبية احتياجاتهما المعيشية في اسطنبول.

وكانت فضائية «وطن» الإخوانية، والتي تبث من إسطنبول أيضا، قد تعرضت أيضا لسرقة واختلاس أموال قبل عامين تورط فيها المدير الإداري وهو القيادي الإخواني على سعد طه اللبان ومجموعة من العاملين معه، وتم التكتم على الجريمة بعد تدخل قيادات كبيرة من التنظيم الدولي للإخوان.

في موازاة ذلك، يتهم شباب الإخوان قيادات الجماعة ومالكي الفضائيات التابعة لها، بنهب مقدرات وأموال الجماعة والفضائيات حيث اتهم مذيعو «الشرق» مالك القناة أيمن نور بالاستيلاء على التمويلات لنفسه.

كما اتهم بعض العاملين في «مكملين» قيادات كبيرة في الفضائية بتخصيص أموال لأنفسهم ولأبنائهم تحت مسميات عدة بدون حق. وكشف تسجيل صوتي مسرب لأمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا عن وجود اختلاسات بأموال الجماعة، وأموال التبرعات متهما محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادي بالتنظيم الدولي ومسؤول إخوان إفريقيا محمد البحيري بالتورط فيها.

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