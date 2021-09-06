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مران .. كارتيرون يُخصص فقرة تأهيلية للاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص فقرة تأهيلية للاعبين مران .. كارتيرون يُخصص فقرة تأهيلية للاعبين

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة بالكرة وبدون كرة في بداية المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

المصرى اليوم

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