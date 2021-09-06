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مران .. برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمود عبد العزيز

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مران الزمالك.. برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمود عبد العزيز مران .. برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمود عبد العزيز

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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس .

ويعاني عبد العزيز من إصابة خفيفة بكاحل القدم، خضع على أثرها لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وخاض عبد العزيز تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل الجيمانيزيوم في النادي.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

المصرى اليوم

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