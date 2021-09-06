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رونالدو يكشف هوية أفضل لاعب في التاريخ وأعظم لاعب لعب ضده

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رونالدو يكشف هوية أفضل لاعب في التاريخ وأعظم لاعب لعب ضده رونالدو يكشف هوية أفضل لاعب في التاريخ وأعظم لاعب لعب ضده

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كشف اللاعب مانشستر يونايتد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن أعظم لاعب كرة قدم لعب ضده، معتبرا نفسه بأنه «أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم«.

وكشف الإعلامي بيرس مورجان، في مقال عبر «صحيفة ديلي ميل» البريطانية، كواليس حواره مع رونالدو، قبل قرار الأخير العودة إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، مؤكدا أن رونالدو قال له بشكل قاطع إن «ميسي بالتأكيد أفضل لاعب لعبت ضده».

وختم مورجان بأن رونالدو غمز له بعينيه، وقال إنه يعتبر نفسه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، مؤكدا أنه يتفق معه.

أنجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ختام الشهر المنصرم، رسميا، عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، ليعود «الدون» مجددا إلى ملعب «أولد ترافورد»، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع ريال مدريد 450 هدفا، ونال معه كل الألقاب الجماعية الممكنة، مقابل 101 هدف مع يوفنتوس، في حين سجل 118 في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد على مدار 6 مواسم بين 2003 و2009.

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