هل تسبب غضب نجوم الكرة المصرية في رحيل البدري؟

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انتهت رحلة حسام البدري وجهازه المعاون في قيادة منتخب مصر اليوم الأثنين، بعد 715 يومًا خاض خلالها 10 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في 4.

لم يتوقع الكثير من المتابعين خطوة الجبلاية بسبب دعمهم المستمر للمدرب القدير بالإضافة إلى نجاحه في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصدره جدول ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال حتى الآن.

كانت ليلة حسام البدري تسير بهدوء شديد بعد التعادل المتأخر أمام الجابون برأسية مصطفى محمد، لكن حالة من التضامن غير المعلن بين نجوم الكرة السابقين ومستخدمي السوشيال ميديا، جعلت بقاء مدرب بمثابة التحدي.

وحرض عدد من زملاء البدري السابقين رفقة من قام بتدريبهم، على توجيه النقد اللاذع عبر شاشات الفضائيات لساعات متواصلة.

وفي التقرير التالي يستعرض «المصري اليوم» أبرز الانتقادات التي تلقاها حسام البدري بالأمس.

أحمد شوبير

قام الإعلامي أحمد شوبير بتقديم الاستديو التحليلي للقاء مصر والجابون بالأمس وألقى الضوء على عدد من السلبيات التي يعاني منها حسام البدري خططيًا.

وفسر البدري سؤال مراسل الاستديو له بعد المباراة بانه قادم من شوبير، ليقوم الأخير بنفي ذلك مؤكدًا أن المراسل هو من اقترح السؤال.

عماد متعب

عبر عماد متعب نجم الأهلي السابق، عن غضبه الشديد من أداء المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري وطالب بتغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي قبل الدخول في المراحل الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وسرد متعب عدد من القصص التي تؤكد عدم وضوح البدري في التعامل مع لاعبيه مدللًا بخروجه من تشكيل الأهلي في فترات تواجد صاحب الـ61 عام.

طه إسماعيل

قال الخبير الكروي طه إسماعيل أن اختيارات حسام البدري لمواجهة الجابون تعبر عن خوفه الشديد من الهزيمة كما حمله مسؤولية الأداء السيء في مواجهة أنجولا والجابون.

مختار مختار

وصف مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة أداء الفراعنة أمام الجابون بالباهت كما انتقد عدم قيام حسام البدري بتجميع اللاعبين وعمل مسعكرات إعداد العناصر التي تستحق المشاركة أساسيًا.

إبراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد أن مدرب منتخب مصر لا يجيد التعامل مع اللاعبين بشكل جيد، مضيفًا «حسام البدري مش عارف يتعامل مع لاعبي المنتخب، من الصعب أن تنجح إذا كانت علاقتك مع اللاعبين سيئة».

وأكمل نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق «ختيارات البدري، لقائمة المنتخب والتشكيل، على حسب المزاج، حيث تكون هناك دائمًا عشوائية في الاختيارات ومعظمهما يكون مجاملات».

أيمن يونس

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الأداء الذي ظهر به الفراعنة محملًا المسئولية كاملة لحسام البدري الذي لا يُجيد استغلال قدرات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف «على الأقل حينما كان هيكتور كوبر مديراً فنياً لمنتخب مصر، كانت هناك طريقة واضحة وهى الدفاع القوي و«وارمي الكرة لصلاح».

حازم إمام

شن حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، هجومًا لاذعًا ضد حسام البدري وقال انه لا يجد تطوير أو فارق منذ رحيل المدرب السابق المكسيكي خافيير أجيري.

وأكمل إمام «المنتخب أهدر عامين في مشوار دون إحراز أي تقدم يذكر على مستوى الأداء الفني».