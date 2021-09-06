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محمد عبد الرحمن ساخرًا من حسام البدري : «مدرب كبير عنده 61 سنة تقريبًا»

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محمد عبد الرحمن ساخرًا من حسام البدري : «مدرب كبير عنده 61 سنة تقريبًا» محمد عبد الرحمن ساخرًا من حسام البدري : «مدرب كبير عنده 61 سنة تقريبًا»

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سخر الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتة»، من أداء حسام البدري، مدرب الوطني بعد المباراة التي أقيمت مساء أمس، أمام الجابون، وانتهت بالتعادل.

وكتب محمد عبدالرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا: «تتفق أو تختلف مع كابتن حسام البدري فهو سيظل مدرب كبير عنده 61 سنة تقريبًا».

محمد عبد الرحمن عبر تويتر

والتقى المنتخب الوطني مع منتخب الجابون على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة 2022.

المصرى اليوم

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