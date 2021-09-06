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انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا بالبحر الأحمر

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انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا مصر بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لقوافل العمل الخيري لصندوق تحيا بالبحر الأحمر

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استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الاثنين، قافلة المساعدات الإجتماعية والطبية التابعة لصندوق تحيا ، والتي سيجري توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بمدن (الغردقة – رأس غارب – سفاجا – القصير) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومشاركة 20 منظمة من المجتمع المدني.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، حيث قام الرئيس عبدالفتاح ، أمس الأحد، بإعطاء شارة البدء لانطلاق قوافل العمل الخيري لصندوق تحيا مصر من العاصمة الإدارة الجديدة.

وفي السياق ذاته أفاد المحافظ بأن هذه القافة تتضمن 8 آلاف كرتونة مساعدات غذائية، بالإضافة إلى عدد 15 كرسي غسيل كلوي، وسيتم توزيعهم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة وذلك من خلال قاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

المصرى اليوم

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