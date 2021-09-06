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نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بالشرقية، برعاية الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، واللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب، واللواء طارق عجيز أمين عام الحزب بالمحافظة، مبادرة بالتنسيق مع مجلس مدينة منيا القمح، لزراعة أشجار الزينة وتجميل شوارع المدينة،وذلك بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اتحضر للأخضر».

وقال أمين عام الحزب بالشرقية، أن الحملة مستمرة وتضم فرق عمل بين أعضاء الحزب، من أجل المساهمة الفعالة في نشر ثقافة وسلوك النظافة، وللحد من التلوث البيئي.

وأضاف أن مدينة منيا القمح شهدت زراعة مجموعة من أشجار الزينة كدفعة أولى، بمشاركة كوادر شبابية من حزب مصر الحديثة، وجاري الاتفاق على ميادين أخرى وتوعية الجمهور بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من أجل صحة أولادهم، مؤكدًا أن الحزب يعمل لصالح المواطن مع الدولة والعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين في إطار دولة حديثة لكل المصريين.

جدير بالذكر أن المبادرة جاءت بمشاركة ومتابعة الدكتورة أحلام حنفى أمين المرأة بالمحافظة، وسهام صابر أمين المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة، والدكتور قاسم أحمد، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بمنيا القمح وأبوكبير ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.