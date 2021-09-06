أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حزب الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح

Print
حزب مصر الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح حزب الحديثة بالشرقية يطلق مبادرة لزراعة الأشجار في منيا القمح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة حزب الحديثة بالشرقية، برعاية الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب، واللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب، واللواء طارق عجيز أمين عام الحزب بالمحافظة، مبادرة بالتنسيق مع مجلس مدينة منيا القمح، لزراعة أشجار الزينة وتجميل شوارع المدينة،وذلك بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، «اتحضر للأخضر».

وقال أمين عام الحزب بالشرقية، أن الحملة مستمرة وتضم فرق عمل بين أعضاء الحزب، من أجل المساهمة الفعالة في نشر ثقافة وسلوك النظافة، وللحد من التلوث البيئي.

وأضاف أن مدينة منيا القمح شهدت زراعة مجموعة من أشجار الزينة كدفعة أولى، بمشاركة كوادر شبابية من حزب مصر الحديثة، وجاري الاتفاق على ميادين أخرى وتوعية الجمهور بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من أجل صحة أولادهم، مؤكدًا أن الحزب يعمل لصالح المواطن مع الدولة والعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين في إطار دولة حديثة لكل المصريين.

جدير بالذكر أن المبادرة جاءت بمشاركة ومتابعة الدكتورة أحلام حنفى أمين المرأة بالمحافظة، وسهام صابر أمين المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة، والدكتور قاسم أحمد، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بمنيا القمح وأبوكبير ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته