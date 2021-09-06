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«حماس» عن هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: نقلة نوعية في المقاومة

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«حماس» عن هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: نقلة نوعية في المقاومة «حماس» عن هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال: نقلة نوعية في المقاومة

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قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تعليقا على هروب 6 فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، إن الأسرى يثبتون أنهم في الخندق الأول لمواجهة الاحتلال، وهؤلاء الابطال الستة لم تهزمهم سنوات السجن الطويلة، ويرسمون لنا الطريق من جديد.

وأضاف أن ما فعلوه يؤكد صواب منهج المقاومة، وتابع: لن تجد فلسطينيا مخلصا إلا وهو ملئ بالفرحة والسعادة والأمل.

وأكد أن ما حدث يعتبر فرصة لإحداث نقلة نوعية في عمل المقاومة في الضفة وهو أمر يحتاج جهد الجميع دون استثناء.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس، إن ما فعله الأسرى الستة بقيادة محمود عارضة بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع، يأتي تلخيصا لقضية شعب سيواصل النحت بالصخر بأظافره ويحارب بكل الأدوات الممكنة، ليعيش حريته ويكسر سجن الاحتلال ويهدم أسوار معتقل الاستعمار.

المصرى اليوم

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