«مشكلة جامدة».. أغنية جديدة للراحل كريم شقيق رامي صبري

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كشف الموزع محمد شفيق عن أغنية جديدة بعنوان «مشكلة جامدة» لصديقه المطرب الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، ومن المقرر طرحها قريبا عبر «يوتيوب».

ونشر «شفيق» صورة لبوستر الأغنية عبر «فيسبوك»: "قريبا مشكلة جامدة لكريم صبري، كلمات أيمن عز وألحان كريم صبري وتوزيع ومكساج محمد شفيق، زي ما وعدتك يا صاحبي كريم صبري».

كان كريم صبري قد توفي 11 يوليو الماضي، إثر غرقه في ترعة المريوطية بطريق البدرشين جنوب الجيزة.

يذكر أن أحدث اعمال الفنان كريم صبري أغنية «حالة اكتئاب» والتي طرحها شقيقه المطرب رامي صبري بعد وفاته عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات عبير الرزاز والحان الراحل كريم صبري وتوزيع عاطف الحلو.