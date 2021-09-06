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في أول رد فعل من حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، على ترشيحه لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام البدري، قام الحساب الرسمي بحسام حسن بنشر صوته رفقة توأمه إبراهيم بقميص منتخب الفراعنة.

وغازل حسام حسن عشاقه من جماهير الكرة المصرية بصورة له رفقة إبراهيم حسن وهما يرتديات قميص منتخب مصر الأول تحت شعار «التوينز».

وكان الاعلامي أحمد شوبير قد أكد أن حسام حسن هو الأقرب لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر حال الاستقرار على مدير فني محلي يخلف حسام البدري في مهمته.