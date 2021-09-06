رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعداد مسودة بقوانين الانتخابات

★ ★ ★ ★ ★

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس أعد مسودة قوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، أن المجلس سيصوت عليها الأسبوع المقبل لتحويلها لمجلس النواب؛ لغرض التشاور حولها حسب الاتفاق السياس، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في «فيسبوك».

وشكل المجلس الأعلى للدولة قبل أسبوعين لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل إعداد مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن يجري تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

وأكدت روسيا موقفها المبدئي بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل وفقا لقراري مجلس الأمن 2510 و2570.