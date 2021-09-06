"سار" و"سابك" توقعان اتفاقية لنقل البوليمرات من الجبيل إلى الدمام

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لتقليل عدد الحوادث المرورية وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 19%

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، اتفاقية لنقل البوليمرات عبر الخطوط الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام لمدة 25 عاماً.

جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس خالد بن هاشم الدباغ، وعدد من المسؤولين في قطاعات البتروكيماويات والنقل.

وقَّع الاتفاقية عن شركة "سابك" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف البنيان ، وعن شركة "سار" الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك.

وتهدف الاتفاقية إلى استخدام حاويات القطارات لنقل البوليمرات كوسيلة نقل أساسية لشركة "سابك"، وتشمل رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الدمام في الاتجاهين، ومن المتوقع نقل أكثر من 300 ألف حاوية (مكافئة لعشرين قدم) سنوياً.

وأوضح الدكتور المالك أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية (سار) لتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة وموثوقة تربط مناطق المملكة وتخدم القطاعات المختلفة بالمملكة، بما يخفض من معدلات استهلاك الوقود بنسبة 17%، ويعزز من التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد "المالك" أن الاتفاقية ستؤدي إلى تقليل عدد الحوادث المرورية، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 19% عبر إزاحة ما لا يقل عن 300 ألف رحلة نقل عبر الشاحنات من الطرق سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق، إضافة إلى دورها في تحقيق مصادر إيرادات جديدة ومستدامة للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين "سابك" و"سار" للإسهام في تحقيق التكامل بين القطاعات ودعم الصناعات الوطنية والمحتوى المحلي بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لتحسين مستوى البنية التحتية وشبكة النقل وتحسين معايير الخدمات اللوجستية لرفع كفاءة خدمات الشحن، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

يُذكر أن شركة "سار" تعمل على استكمال تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية، وسيخدم هذا المشروع نقل منتجات مصانع مدينة الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام، وتأتي اتفاقية "سابك" مع "سار" بعد مدة من الاتفاقية الموقعة مع شركة صدارة للبتروكيماويات في المنطقة نفسها؛ لتعظيم الاستفادة من البنى التحتية للقطارات وتقديم خدمة نقل موثوقة وذات كفاءة لمختلف المنشآت في مدينة الجبيل الصناعية.