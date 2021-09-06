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حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة

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حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة حركة طالبان تمنع الإعلام الأفغاني من تداول رسالة قائد المقاومة

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منعت طالبان وسائل الإعلام الأفغانية من تداول دعوة المقاومة ضد الحركة الصادرة عن أحمد مسعود أحد قادة جبهة المقاومة الوطنية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية الاثنين.

كما منعت حركة طالبان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله من لقاء المواطنين، بحسب ما ذكرته قناة العربية نقلا عن مصادرها.

في وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة الإسلامية أنها فرضت سيطرتها الكاملة على مقاطعة بنجشير الشمالية الشرقية، والتي كانت معقلا للقوات المناهضة لطالبان.

ورد مسعود بدعوة كل الأفغان للتمرد على "طالبان" واتهم الحركة بتلقي الدعم من "قوات أجنبية" مجهولة الهوية. في غضون ذلك، أعلن اتحاد قوى المقاومة الوطنية أن قواته لم تُهزم وتتحول الآن من أسلوب الحرب التقليدية إلى حرب العصابات.

وقال مسعود في تسجيل صوتي: "نريد الآن انتفاضة ضد طالبان. على الجميع الوقوف ضد طالبان ومواجهتهم بأي طريقة"، موضحا أن أغلب القوات التابعة للجبهة موجودة في بنجشير ومناطق أخرى ومستمرة في قتال الحركة المتشددة.

المصرى اليوم