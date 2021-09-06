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السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين

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السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين السفير الكوري الجنوبي: هناك أهمية للدبلوماسية العامة لتعزيز التبادل بين الشعبين

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قال السفير الكوري الجنوبي في القاهرة، هونج جين ووك ، إن هناك أهمية للدبلوماسية العامة فيما يتصل بتعزيز التبادل والتفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والكوري من أجل علاقات ثنائية مستدامة.

وأكد السفير الكوري خلال احتفالية تنصيب السفراء الرقميين بين وكوريا الجنوبية بأحد فنادق القاهرة على أن التحول الرقمي أصاب كافة مناحي الحياة ولا سيما في ظل وباء كورونا، وهو ما يعزز من أهمية ودور السفراء الرقميين أكثر من أي وقت مضى من أجل تدعيم صورة كوريا والثقافة الكورية بشكل خلاق في الفضاء الإلكتروني لمصر.

وقدم السفير الكوري شهادات التعيين للسفراء الرقميين، وحثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم اختيار 15 سفيراً رقمياً من بين أكثر من ثلاثة آلاف شخص تقدموا للفوز بهذا المنصب الفخري.

ويتمثل الدور الرئيسي للسفير الرقمي بين البلدين في تعزيز وعي الشعب المصري وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال إثراء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر.

و سيتم دعوة السفراء الرقميين للمشاركة في مختلف فاعليات السفارة، فضلاً عن العمل كمجموعة استشارية لأنشطة قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة.

المصرى اليوم

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