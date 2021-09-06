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أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية

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أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية أبوالغيط خلال استقبال رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري: تلعب دورا مهما في القضايا الإقليمية

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر، رضا تير، في مقر الأمانة العامة.

وأشاد الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور المهم الذي تلعبه الجزائر في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، كما أثنى على الإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدالمجيد تبون لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية، مثمناً رغبة الجزائر الحقيقية في استكمال مسار الإصلاحات الداخلية بالهدوء والحكمة المعتادين.

كما استمع إلى الإحاطة التي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر بصفته أعلى هيئة حكومية مستقلة تعنى بإعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتقييم السياسات الحكومية، وتقدم المشورة للحكومة في مجالات عملها.

ووجه رضا تير، دعوة للأمين العام لحضور المنتدى الأفريقي للقطاع الخاص الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وتحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في الجزائر العاصمة، كما عبّر عن رغبته في إعادة تفعيل عمل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المثيلة لها في الدول العربية، التي تم انشاؤها في الجزائر سنة 2015، وتضم في عضويتها سبع دول، من خلال عقد المؤتمر الثاني لأعضائها خلال شهر نوفمبر القادم.

المصرى اليوم

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