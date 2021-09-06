إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان

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أحبطت شرطة السياحة والآثار بأسوان، الاثنين، محاولة 8 أشخاص بينهم 6 سودانيين، التنقيب عن الآثار بمنزلين في مركز إدفو.

كانت معلومة سرية قد وصلت إلى العقيد حسن عبدالموجود، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، تفيد قيام "س.ب.ا" وآخرين بحاجر أبوخليفة بالحفر خلسة داخل منزله، وكذلك قيام "ح.س.ر" بقرية الغنيمية ومعه 6 سودانيين بالتنقيب داخل منزله.

تم استئذان النيابة العامة وتم التنسيق ومشاركة مباحث آثار اسوان ومباحث مركز إدفو برئاسة الرائد وائل رشاد، وإدارة الضبطيات الأثرية بآثار إدفو برئاسة محمد الإدريسي ومفتشي آثار إدفو محمد صابر أحمد وأحمد محمد غباشي، وتم مداهمة المنزلين والعثور على حفرة بكل منزل، الأولي دائرية الشكل والثانية مربعة الشكل، وتم تحريز الأدوات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة.