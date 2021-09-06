أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان

Print
إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمركز إدفو في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت شرطة السياحة والآثار بأسوان، الاثنين، محاولة 8 أشخاص بينهم 6 سودانيين، التنقيب عن الآثار بمنزلين في مركز إدفو.

كانت معلومة سرية قد وصلت إلى العقيد حسن عبدالموجود، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، تفيد قيام "س.ب.ا" وآخرين بحاجر أبوخليفة بالحفر خلسة داخل منزله، وكذلك قيام "ح.س.ر" بقرية الغنيمية ومعه 6 سودانيين بالتنقيب داخل منزله.

تم استئذان النيابة العامة وتم التنسيق ومشاركة مباحث آثار اسوان ومباحث مركز إدفو برئاسة الرائد وائل رشاد، وإدارة الضبطيات الأثرية بآثار إدفو برئاسة محمد الإدريسي ومفتشي آثار إدفو محمد صابر أحمد وأحمد محمد غباشي، وتم مداهمة المنزلين والعثور على حفرة بكل منزل، الأولي دائرية الشكل والثانية مربعة الشكل، وتم تحريز الأدوات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف