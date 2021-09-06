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قال الاعلامي ماركو مراد، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، قد فتح خطًا من المفاوضات مع مدير فني أجنبي من أميركا اللاتنينية خلال الأيام الماضية لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر الأول.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري توجيه الشكر لحسام البدري.

وقال مراد خلال تصريحات إذاعية:«اتحاد الكرة اقترب من التعاقد مع مدير فني لاتيني هو من سيقود منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا لحسام البدري».

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام نظيره الجابوني أمس الأحد على ملعب الأخير بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد أداء باهت.