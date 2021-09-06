أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب خلفًا للبدري

Print
مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب مصر خلفًا للبدري مفاوضات مع مدرب لاتيني لقيادة منتخب خلفًا للبدري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الاعلامي ماركو مراد، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، قد فتح خطًا من المفاوضات مع مدير فني أجنبي من أميركا اللاتنينية خلال الأيام الماضية لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب الأول.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري توجيه الشكر لحسام البدري.

وقال مراد خلال تصريحات إذاعية:«اتحاد الكرة اقترب من التعاقد مع مدير فني لاتيني هو من سيقود منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا لحسام البدري».
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام نظيره الجابوني أمس الأحد على ملعب الأخير بالجولة الثانية من تصفيات 2022 بعد أداء باهت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته