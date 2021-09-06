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«رجعت ريما لعادتها القديمة».. اتحاد الكرة تواصل مع لخلافة البدري

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«رجعت ريما لعادتها القديمة».. اتحاد الكرة تواصل مع كوبر لخلافة البدري «رجعت ريما لعادتها القديمة».. اتحاد الكرة تواصل مع لخلافة البدري

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أعلن مسؤولو اتحاد الكرة المصري اليوم الاثنين رسمياً عن إقالة حسام البدري من تدريب منتخب الأول لكرة القدم.

وجاء قرار إقالة حسام البدري، بعد الصورة السيئة التي ظهر عليها منتخب مصر في مباراتيه أمام أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وتغلب منتخب مصر على إنجولا بهدف للاشيء من ركلة جزاء، ثم تعادل بشق الأنفس مع منتخب الجابون 1-1، وكان قريباً من الخسارة، وعليه قرر مسؤولو اتحاد الكرة إقالته بعدما رفض تقديم الاستقالة من تلقاء نفسه.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن أنه هناك مفاضلة حالياً بين عدد من الأسماء لخلافة حسام البدري على رأسهم حسام حسن والبرتغالي نيلو فينجادا.

وفجر مصدر من اتحاد الكرة مفاجأة بالكشف عن أنه كانت هناك اتصالات في الفترة الماضية مع الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي حقق من قبل حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في .

وأضاف المصدر أن ارتباط كوبر بتدريب منتخب الكونغو الديموقراطية غير خطط اتحاد الكرة بعد ذلك.

وكان كوبر قد تمت إقالته من تدريب منتخب مصر عقب الظهور المخزي في نهائيات كأس العالم 2018 وتلقي ثلاث خسائر في دور المجموعات للمونديال.\

المصرى اليوم

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