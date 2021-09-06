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مقتل شاب بطلقات نارية في الرأس أمام جامعة جنوب الوادي بقنا

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مقتل شاب بطلقات نارية في الرأس أمام جامعة جنوب الوادي بقنا مقتل شاب بطلقات نارية في الرأس أمام جامعة جنوب الوادي بقنا

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لقي شاب حتفه، الاثنين، إثر قيام مجهول بإطلاق النيران عليه وإصابته بطلق ناري بالرأس، بالقرب من جامعة جنوب الوادي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بمقتل عبدالعليم سعد وادي، مقيم بقرية العبودى التابعة لقرية الأشراف، إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتكثف وحدة مباحث قسم قنا، برئاسة المقدم محمد فراج، رئيس المباحث، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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