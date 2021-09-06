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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا» في المركز الطبي بأبوحماد

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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا» في المركز الطبي بأبوحماد وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح «كورونا» في المركز الطبي بأبوحماد

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاثنين، سير العمل وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك بالمركز الطبي بأبوحماد.

وتأكد وكيل الوزارة من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بالمركز الطبي.

وأوضح مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيها للمصريين، و٢٥ دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني«Egypt Health Passport» بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

المصرى اليوم

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