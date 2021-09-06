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جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها

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جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة.. تعرف عليها

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حددت جامعة القاهرة 17 نقطة داخل وخارج الحرم الجامعي لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في كليات الحقوق، والتجارة، والآداب، والسياسة والاقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح «سينوفاك» بالمجان في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء المستجد وحرصًا على صحة الطلاب واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة، مشيرًا إلى أنه في حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات الخمسة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء العام الدراسي الجديد

المصرى اليوم

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