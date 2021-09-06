منحة تعليمية لطلاب جامعة الطفل المتميزين في الفيزياء للتدريب بروسيا (الشروط)

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في إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لنشر الثقافة العلمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية، وتماشياً مع أهداف الدولة ورؤيتها في دعم الموهوبين واتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين في شتى المجالات، قامت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإعلان عن مسابقة في مجال الفيزياء لطلاب جامعة الطفل، حيث يعد برنامج «جامعة الطفل» أحد آليات الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع ٣٩ جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي في كل المحافظات، وجامعة الطفل بمصر هي الجامعة الوحيدة الغير أوروبية التي حظت بعضوية الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال وقد جاء هذا بعد إشادة أعضاء الشبكة الأوروبية بالبرنامج عند حضورهم المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل والذي شرُف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مع توقف الدراسة بالجامعات والمدارس إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، توقف كذلك العمل بجامعة الطفل وحتي لا يفقد البرنامج التواصل مع الأطفال وحتي يتم توجيه طاقة الأطفال في فترة الوباء الحرجة لما فيه فائدتهم العلمية والنفسية، أعلنت جامعة الطفل عن مسابقة علمية في الفيزياء للمرحلة السنية من 13-15 سنة من طلاب الجامعة وانتهجت جامعة الطفل منهج الدراسة عن بعد عبر موقعها الإلكتروني لنشر مناهج المسابقة وتصميم امتحاناتها وتم توجيه المسابقة لطلاب الجامعة من جميع محافظات مصر وذلك في 20 يونيو2020 وكانت جائزة المسابقة هي منحة تدريبية تقدم للأطفال المتفوقين في المعهد المتحد للعلوم النووية كونه أحد أعظم المراكز العالمية في الفيزياء وتطبيقاتها وكون مصر أحد الدول الأعضاء المشاركين بالمعهد.

تقدم للمسابقة 200 طالب، حيث تم وضع مناهج حديثة من قبل خبراء في علم الفيزياء ومتخصصين في طرق وضع المناهج من علماء جامعة الطفل وقام المتخصصون بتدريس المناهج للطلاب عن بعد في مدة ثلاث أشهر ثم تم تصميم الأمتحان التحريري إلكترونياً حيث روعى فيه أن يقيس قدرات الطلاب على التفكير النقدى (Critical thinking) وربط النظريات الفيزيائية بتطبيقاتها، وتم تصعيد ٥٠ طالب بناءاً على نتائج الأمتحان إلى المرحلة الثانية التي شملت إجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان متخصصة شكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبيه.

وانتهت المسابقة في 10 سبتمبر 2020 بإعلان فوز 14 طالب من الطلاب النابغين في مجال الفيزياء بمنح ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتهدف إلى تعريف الطلاب بمعامل الفيزياء النووية والمعهد المتحد للعلوم النووية (JINR) بروسيا، وما تتميز به من أحدث التجهيزات والتطبيقات في مجال الفيزياء النووية، مما سيعمل على زيادة وعي الطلاب بأحدث التقنيات في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريبهم على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية.

وقد شملت المنحه طلاب من محافظات مصر المختلفة ومدارس لغات وحكومية وبيانهم كالآتي:

مدرسة الإسماعيلية STEM الثانوية، مدرسة النزهة للغات بالقاهرة، مدرسة دار التربية IGCSE بالقاهرة

مدرسة الواحة للغات بالقليوبية، مدرسة الخصوص الثانوية للبنات بالدقهلية، مدارس طلخا المتميزة للغات 2 بالقاهرة، مدرسة دار الحنان للغات بالقاهرة، مدرسة إسلام مشهور الرسمية لغات بالشرقية، المدرسة المصرية الإنجليزية بالقاهرة، مدارس الكنانة للغات بالدقهلية، مدرسة المنصورة البريطانية بالجيزة، مدرسة النيل المصرية بالقاهرة، مدرسة حوتب الدولية بالقاهرة، مدرسة زهراء حلوان.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية (JINR) بروسيا، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.