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«حزب الله» يهنئ بفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي

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«حزب الله» يهنئ بفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي «حزب الله» يهنئ بفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي

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هنأ «حزب الله» اللبناني بعملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، قائلا إنه «إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة».

وقال الحزب في بيان: «نهنئ الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بنجاح مجموعة من المقاومين الأسرى ‏بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة»، معتبرا أن «ما قام ‏به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة، وفشلا ذريعا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو دليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه».‏

ورأى أنه «في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم».

المصرى اليوم

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